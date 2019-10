Tartu kutsub vanemaealisi eakate päevale

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on eakate päeva tähistamine Tartus traditsiooniline ja oodatud sündmus. "Kuldses eas tartlased annavad Tartule palju - väärikust, tarkust ja elukogemust. Eelnev annab tugeva aluse selleks, et saame Tartut kutsuda targaks ja kultuurseks linnaks. Loodan, et väärikad tartlased leiavad võimaluse, et tulla Vanemuise kontserdimajja ning nautida üksteise seltskonda ja põnevaid etteasteid," lisas Lees.