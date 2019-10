Konverentsil kõneldakse eakate heaolust

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul sisaldab väärika vananemise mõiste paljusid asju. “Mõnele tähendab see võimalust käia kõrge eani tööl ja aktiivset suhtlemist. Teisele on tähtis majanduslik kindlustunne, kolmandale tervis ja neljanda meelest kindlustab väärika vananemise toimiv hooldekodusüsteem. Kõigi nende tahkudega on õiguskantsler mingil moel pidanud tegelema ja sellele kõigele konverents ka keskendub,” sõnas õiguskantsler.