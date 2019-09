Loov ja impulssidest kantud tants õpetab taasavastama ürgset kehakeelt

Tantsuterapeudid usuvad, et vaimsed ja emotsionaalsed probleemid on kehas tallel lihaspinge ja piiratud liikumismustrite vormis. Meie keha räägib rohkem kui väljaöeldud mõtted. Minna muusika sisse ja elada seal – need on hetked, mil tantsija tõuseb kõigest ümbritsevast ja maisest kõrgemale. Neil hetkedel ei tunne tantsija valu, väsimust, kurbust ega tea argimuredest midagi. See aeg on midagi ülevat ning jumalikku. Tantsiv naine olevat jumalanna.