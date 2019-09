Mis on mänginud Eesti vanima meestegevnäitleja elus põhirolli?

Tuleb välja, et sanatooriumipäevil teda ravinud ilusasse raviarsti armumisest sai alguse Peeter Jürgensi tantsukarjäär, mis tipnes isegi võistlustantsuga. Edasine tanstuõpetaja amet viis ta kokku ka abikaasaga. Kuigi aastakümnete jooksul nii traagilisi kui naljakaid osi mänginud Peeter Jürgens arvab, et igal asjal on oma aeg ja et kaks paksu vanainimest ei peaks enam kõhtusid vastamisi panema ja edasi-tagasi kõõluma, siis ajakirja 60+ palvel haaras ta oma proua käte vahele ja võttis ilusa tanstupoosi sisse.

„Kes on eesti rahvuseepose „Kalevipoeg” autor?” küsib õpetaja. „Loomulikult Taska!” vastab õpilane. See tuntud nõukogudevastase alatooniga anekdoot sündis elust enesest, sest „Kalevipoja” 1935. aastal ilmunud esimesest illustreeritud tükist üle poole oli köidetud legendaarses Eduard Taska töökojas. Nii sisu kui ka kauni rahvusliku välimuse tõttu muutus Taska Kalevipojaks kutsutud rahvuseepose väljaanne okupatsiooniaastail paljudes Eesti kodudes üheks iseseisvusaja sümboliks. Võib siiski uskuda, et meie lauluisa Kreutzwald ei oleks seda rahvanalja südamesse võtnud, sest Taska töökojas oli tema elutöö saanud rahvusliku ja väärika vormi. 60+ värskes septembrikuu numbris kirjutab kunstiteadlane Anne Ruussaar Eesti raamatute trükkimise ja köitmise loo.

Tantsuterapeudid usuvad, et vaimsed ja emotsionaalsed probleemid on kehas tallel lihaspinge ja piiratud liikumismustrite vormis. Meie keha räägib rohkem kui väljaöeldud mõtted. Minna muusika sisse ja elada seal – need on hetked, mil tantsija tõuseb kõigest ümbritsevast ja maisest kõrgemale. Neil hetkedel ei tunne tantsija valu, väsimust, kurbust ega tea argimuredest midagi. See aeg on midagi ülevat ning jumalikku. Tantsiv naine olevat jumalanna. Millel põhineb tantsuteraapia? Kuidas mõjutab meid paaristants ja mida head on ka üksi tantsimises, näiteks kõhutantsus? Kuidas mõjub tants vanemas eas, kui keha ei kuula enam hästi sõna ja aju ei kontrolli keha ja selle liikumist? Milliste haigusnähtude puhul aitab tantsimine terveneda? Kuidas aitab tantsimine autiste, kirjutab värskes 60+ septembrinumbris psühholoog Toivo Niiberg.

Tervisesport teeb head ka krooniliste haiguste korral. Igapäevane liikumine tuleb kasuks ka krooniliste tõbede põdejatele. Samas on teadmine, et liikumine on vajalik ja teadmine, kuidas ja täpselt oma tervisliku seisundi juures liikuda kaks täiesti erinevat asja. Milliste krooniliste haiguste puhul milliseid liikumisviise ja treeninguid eelistada, kommenteerivad ajakirja 60+ septembrinumbris jalgpalliklubi Kalev füsioterapeut Maali Pruul, südamearst Margus Viigimaa, toitumis- ja diabeedinõustaja Maarja Randväli, Tartu Ülikooli pulmonoloog Ott Kiens, Ida-Tallinna Keskhaigla taastusarst Eve Sooba ja Jyväskylä Ülikooli professor Urho Kujala.