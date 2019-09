"Eakate filmiklubi" alustab uut hooaega

Sel aastal on filmivaatamise koht ja sagedus muutunud – tasuta kinoseansid toimuvad Solarise keskuse kinos Apollo kaks korda kuus. Esimene filmiklubi seanss on 10. septembril, kui vaadatakse Eesti populaarseimat linateost "Tõde ja õigus". Kõik seansid algavad teisipäeviti kell 12, filmid on originaalkeeles eesti- ja venekeelsete subtiitritega

"Meile teeb heameelt, et kolme linnaosa ühisprojekt tuli Salme kultuurikeskuse remondi ajaks Kesklinna. Kindlasti on ka päris-kinosaal filmivaatamiseks parem. Uus on algaval hooajal seegi, et kui varem oli rõhk filmiklassikal, siis sel aastal saavad klubi liikmed vaadata uusimaid Eesti kinodes olevaid filme," märkis Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Eakate filmiklubi eesmärk on pakkuda seenioridele täiendavaid vaba aja veetmise ja suhtlemise võimalusi.

"Rõõmustan, et Eesti seeniorid saavad elada aktiivset elu, tulla kodunt välja, minna kinno ja suhelda eakaaslastega. Seda nimetatakse inimeste elukvaliteediks ja selle parendamise peal me väljas olemegi," ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Kristiine elaniku jaoks on filmiklubi uue asukoha valiku puhul tähtis hea ligipääsetavus, rõhutas linnaosa vanem Jaanus Riibe. "Uus asukoht on sobivam ja sinna on lihtne minna, sest kohe Solarise keskuse kõrval on bussipeatus. Lisaks on kinoruumides olemas nii eskalaator kui ka lift," selgitas Riibe.