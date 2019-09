Proviisor: ametivanne on kõige alus nii enne kui pärast omandireformi

Apteegireformi lõpule jõudmisel 1. aprillil 2020 pakuvad apteekides ravimialast nõustamist needsamad apteekrid, kes teevad seda ka täna. Mitte, et ma saaksin nõustuda väitega, et tänased apteekrid teeksid oma tööd kuidagi kehvasti, aga kui asjaosalised seda nii näevad, siis kuivõrd reaalne on eeldada, et puhtalt omandivormi muutumise tulemusel toimuks teenuse osutamises kvalitatiivne hüpe?

Veel 292 proviisorit ettevõtjateks

Sotsiaalministeeriumi andmetel kuulub 492 apteegist täna kas osaliselt või täielikult proviisoritele 200 apteeki ehk siis enne 1. aprilli 2020 peaks leiduma veel 292 proviisorit, kes oleksid valmis võtma üle veel ravimi hulgimüüjate omanduses olevad apteegid. Kõik need apteegi omanikeks saavad proviisorid peavad lisaks patsientide nõustamisele tegelema ka oma apteegi igapäevase majandamise küsimustega ehk siis esimene muutus, mida me sellisel juhul tõenäoliselt näeme, on niigi piiratud ravimialast nõustamist pakkuva ressursi vähenemine apteekides. Tean omast kogemusest, kui palju aega kulub oma ettevõtte käivitamisele ja selle käimas hoidmisele, kuna olen olnud aastaid apteegi omanik – ajal, mil apteegiturg ei olnud kaugeltki nii küllastunud kui täna.

Sotsiaalminister on korduvalt rääkinud, et ravimite kättesaadavus üle kogu Eesti ja ka väiksemates alevites väljaspool tõmbekeskusi on riigi prioriteet. Paraku on ta mainimata jätnud, et ettevõtlikel proviisoritel on juba aastaid olnud võimalus väikestes maakohtades apteeke avada, aga seda on seni pärssinud erialase tööjõu puudus väljaspool suuri tõmbekeskusi, nagu ka tasuvuse küsimus. Apteekide omandireform ei näi toovat mingeid muutusi ja mehhanisme, mis paneks proviisoritest ettevõtjaid väikealevitesse apteeke looma.

Vastutuse ja tasuvuse vahe

Maa-apteekide puhul sai mainitud tasuvuse küsimust. Tegelikult on see teema, millest võiks tõenäoliselt kirjutada eraldiseisva artikli. Apteeginduse regulatsiooniga mitte kursis olevad inimesed tõenäoliselt ei tea, et ravimite jaemüügil kehtivad juurdehindlused on seadusega määratud ja on püsinud sisuliselt muutumatuna 1996. aastast. Jah, 2011. aastal konverteeriti need euro tulekuga uude valuutasse, aga see oli ka kõik. 80.- Eesti krooni 1996. aastal oli kahtlemata sootuks teise vääringuga, kui 6.- € 2019. aastal (keskmine brutopalk aastal 1996. oli 191.- €).

Ravimite keskmine juurdehindlus apteegis on 13% ravimipaki kohta. Konkreetsed juurdehindlused sõltuvad ravimi ostuhinnast. Näiteks enim müüakse apteegis käsimüügiravimeid, mille hind jääb vahemikku 3,21–6,39 eurot, sellisel juhul on juurdehindlus 64 senti kuni 1,28 eurot. Preparaate on aga väga erinevaid ning nõuded nende hoiustamisele ranged ja täpsed. Näiteks peab apteeker ülima ettevaatlikkusega toimetama sadu või isegi tuhandeid eurosid maksvate preparaatidega, ent selliste ravimi juurdehindlus tohib ikkagi olla vaid maksimaalselt 6,39 € müügipakendi kohta. See ei pruugi katta isegi kulutusi selliste ravimite hoiustamisnõuete täitmiseks. Ja kui selline ülikallis ravim kogemata apteegis puruneb, on apteegi asi kulud kanda ja uus muretseda.

Selle kõige juures on samas siiski raske ette kujutada valitsust, kes läheks vastu valimistele lubadusega tõsta ravimite juurdehindlust ehk siis lubaks tõsta ravimite hinda selleks, et tagada proviisorapteekide jätkusuutlikus ja seeläbi apteegiteenuse areng. Elame, näeme.

Arstide ja apteekrite tihedam koostöö

Kogu selle teemakäsitluse juures on siiski ka üks suur positiivne aspekt. Nimelt on lõpuks ometi nii ministeerium kui ka Eesti Perearstide Liit ühel nõul selles osas, et proviisorite ja perearstide koostöö edendamise vallas on võimalik palju ära teha.

Apteekrid on juba aastaid näidanud üles valmisolekut võtta suuremat vastutust tervishoiuteenuse osutamisel. Nii toodi apteekidesse patsiendile lähemale tervisenäitajate mõõtmised ja ka hooajaline vaktsineerimisteenus. Need leidsid küll elanikkonnalt väga positiivset vastukaja, kuid ka solvumise noote perearstidelt. Konstruktiivne kriitika on alati teretulnud ja see aitab neid piiratud teenuseid, mida apteegi pinnal on võimalik osutada, edasi arendada.