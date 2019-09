Tänavu jõuab Eestisse kolm neljavalentset gripivaktsiini

„Valentsus kui selline tähendab sisuliselt tüvede arvu. Kuni eelmise aastani kasutati kolmevalentset vaktsiini, aga kuna tõhusam ja efektiivsem variant on neljavalentne, siis tänavu on loodud vaid neljavalentset vaktsiini,“ selgitas ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius Virtuaalkliinikule.

Kuigi peljati, et sel hooajal jõuavad vaktsiinid Eestisse tavapärasest kuu aega hiljem, alles septembri lõpuks, sest Maailma Terviseorganisatsioon võttis gripiviiruse tüvede lõplikuks väljaselgitamiseks lisaaega, on Ravimiametile on teada, et esimene kogus (48 000 annust) neljavalentset gripivaktsiini saabus Eesti hulgimüüki 29. augustil ning apteegid ja tervishoiuasutused saavad seda nüüd tellida.