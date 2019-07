Tallinna Keskraamatukogus toimub raamatutäika

„Oleme raamatutäikat teinud regulaarselt juba kümme aastat iga kvartal. Sel korral tuleb müüki rohkelt laste- ja noorte raamatuid. Veel on väljas ilukirjandust nii eesti autoritelt kui välisautorite teoseid. Lisaks käsitööalaseid väljaandeid ja erinevate elualade isikute elulugusid," on Tallinna Keskraamatukogu esindaja Tiina Põldmaa Pealinnale öelnud. See on hea võimalus, et soetada endale soodsa hinnaga neid väljaandeid, mis muidu on üsna kallid, näiteks retseptiraamatud.