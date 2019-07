Kogemus: lasteaialastega tegelemine aitab dementseid eakaid

Projekti eestvedaja Raksha Mistry sõnul on dementsusdiagnoosiga eakaid ja lapsi ka varem erinevate projektidega kokku toodud, kuid selles hooldekodus elavad seeniorid on kaugelearenenud dementsusega ja seetõttu on nende käitumine vahel parajaks väljakutseks.

Leicestershire´i hooldekodu elanikud on käinud koos lasteaialastega ühistel väljasõitudel – viimati loomaaias. Sellist toredat koostööd on tehtud juba 1,5 aastat ja eakatele on see hästi mõjunud – hooldekodu elanikud on rahulikumad, neile mõjub hästi laste eest hoolitsemine ning nad söövad ja joovad senisest paremini.