Kutse sõeluuringule tuleb nüüdsest e-kirjana

Kui register infot e-posti kohta ei saa, saadetakse paberkutseid jätkuvalt rahvastikuregistrijärgsele aadressile, kui aadress on registrisse korrektselt märgitud. Seega on oluline kontrollida sideaadressi korrektsust rahvastikuregistris.

Tervise Arengu Instituut kutsubki üles kontrollima, kas portaalis eesti.ee on e-post suunatud oma igapäevaselt kasutuses oleval meiliaadressile. Lisaks sõeluuringukutsetele on selliselt võimalik saada teateid ka teistest asutustest; nt info juhiloa tervisetõendi aegumise kohta, valijakaart jms.

Jämesoolevähi sõeluuringule on 2019. aastal kutsutud nii mehed kui naised vanuses 60–69. 2019. aastal kuuluvad sihtrühma mehed ja naised, kes on sündinud aastatel 1953, 1955, 1957, 1959.

Emakakaelavähi sõeluuringule on oodatud naised vanuses 30–55. 2019. aastal kuuluvad sihtrühma naised, kes on sündinud aastatel 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989.

Rinnavähi sõeluuringule on kutsutud naised vanuses 50–69. 2019. aastal kuuluvad sihtrühma naised, kes on sündinud aastatel 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969.

Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervete, ilma kaebuste ja sümptomiteta naiste ning meeste uurimiseks. See on tõhus viis avastada vähieelseid seisundeid või varases staadiumis vähki enne, kui haigus on hakanud organismis levima ja tekitama kaebusi. Sõeluuringus osalemine aitab avastada võimalikud rakumuutused õigeaegselt, mil need on ravitavad.