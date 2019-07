Infektsionist: nakkuse kahtlusel tuleks uurida inimest, mitte puuki

Üle maailma on teada kümneid puukidega ülekantavaid haigusi, kuid sagedasemateks on puukentsefaliit ja -borrelioos. Mõlema osas kuulub Eesti kõrge riskiga piirkonda. 2018. aastal registreeriti Terviseameti poolt 85 puukentsefaliidiga nakatumise juhtu ning amet paneb kõigile südamele, et puukentsefaliit on tõsine haigus, mille vastu tagab kaitse vaid vaktsineerimine.