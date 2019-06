Vererõhuravimid ja palav ilm ei sobi kokku

"Ohustatud võivad olla need, kes võtavad vererõhuravimeid ning ei joo kuuma ilmaga tavalisest rohkem vett või jahutavaid jooke. Alkohoolsed joogid palavaga kindlasti kokku ei käi! Sama kehtib vett väljutavate jookide, näiteks kohvi ja mõne teesordi kohta," kirjeldas ta Pealinnale võimalikke ohte.

Inimestel, kes võtavad vererõhku langetavaid või vett välja ajavaid ravimeid, võib tekkida kergemini teadvuse kadu. Naharavi rohud ja mõned liigesesalvid, millel ei ole lubatud päikesega kokku puutuda, võivad tekitada nahale ville, osal antibiootikumidel on aga vastunäidustus päikesele.

Keha ülekuumenemine põhjustab vedelikukaotust ja tekitab minestuse eelse seisundi. Esmaabi on sel juhul inimese kiire jahutamine, ta varju viimine ja palju juua andmine. Kui minestus on sügav ja inimene ei tule ka jahedas kohas teadvusele, on vaja kutsuda kiirabi.