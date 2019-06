Kas sind ohustab südamepuudulikkus?

Südamepuudulikkus tähendab seda, et süda ei suuda pumbata vereringesse piisavat hulka verd. Kui verd ja selles sisalduvat hapnikku ei liigu kehas piisavalt, halveneb elundites verevarustus ja väheneb organismi koormustaluvus.

Südamepuudulikkus ei ole eraldiseisev haigus, vaid tekib mõne terviseprobleemi tagajärjel. Seda põhjustavad näiteks diabeet, kilpnäärmehaigused, südamelihaste ja -klappide haigused, aga ka südameinfarkt ja isheemiatõbi. Viimane tähendab, et südame veresooned on lupjumise tõttu kitsamad ega suuda tagada südame enda verevajadust, mistõttu südamelihas on nõrgenenud. Väga sage südamepuudulikkuse riskitegur on ka kõrge vererõhk.

Sümptomid

Peamised sümptomid, mis südamepuudulikkusele viitavad, on väsimus, jõuetus ja nõrkus. Need on aga ka paljude muude tervisehäirete korral levinud mured, nii et südamepuudulikkuse kahtust sellega kohe tekkima ei peaks. Küll aga võib seda kahtlustada kui neile lisandub õhupuudus, säärepiirkondade turse, kaalutõus, isutus, südamekloppimine. Samuti võib südamepuudulikkusele viidata öine köha pikali olles, mis istuma tõustes väheneb. Südamepuudulikkuse diagnoosimiseks on vaja teha EKG, südame ultraheliuuring, rindkere röntgen ja vereproov.

Haiguse ravi peaks keskenduma südamepuudulikkust põhjustava haiguse kontrolli all hoidmisele. Südamepuudulikkust ei ole võimalik täielikult välja ravida, kuid seda saab ravimite abil kontrolli all hoida.

Ennetamine

Ennetada saab südamepuudulikkust tervisliku kehakaalu hoimise, toitumise korrigeerimise ja regulaarse liikumisega. Korrapärane liikumine on soovitatav kõigile aga eriti oluline on see neile, kel on istuv töö. Samuti on liikumine väga kasulik inimestele, kellele on määratud tablettravi, kuna aeroobne treening langetab vererõhku ja aitab seega haigust kontrolli all hoida.

Toitumise puhul on väga oluline jälgida soola tarvitamist. Kuna keedusool põhjustab vedeliku kogunemist organismi ja tursete teket, siis südamepuudulikkuse korral peaks piirama soola kasutamist maksimaalselt ühe teelusikatäieni päevas. Soola piiramise mõjul väheneb vedeliku kogunemine organismis, sellega koos langev vererõhk ning koormus südamele ja neerudele.