Insuldist aitab taastuda eestlaste loodud virtuaalne kauplus

Uudse lähenemise eesmärgiks on inimesi aidata ja treenida pärast tõsise haiguse põdemist uuesti hakkama saama igapäevaste toimingutega.

„Meie eesmärk on aidata ägeda haiguse, näiteks insuldi, läbipõdenud inimestel naasta igapäevaellu veelgi efektiivsemalt ja saada ise oma eluga nii hästi hakkama kui võimalik,“ ütles ITK taastusravikliiniku juhataja dr Heidi Alasepp.

„Astume haiglana uude ajastusse ja tehnoloogilisse arendusmaailma, et leida TalTechi inseneridega koos parimad võimalused, mis aitaks patsiente tulevikus veelgi tõhusamalt,“ sõnas dr Alasepp. Eestis haigestub igal aastal ca 4500 inimest insulti. Taastusravi (liikumis- ja kõneravi) alustatakse niipea, kui patsiendi seisund seda võimaldab.

„Teaduspõhine meditsiin kinnitab, et mida rohkem liigutada ja trenni teha, seda paremini taastutakse, aju tegevus taastub talle ülesandeid andes,“ ütles dr Allasepp. Patsiendid taastuvad erinevalt – mõned paranevad juba paari nädalaga.

Püsivate haiguse jääknähtude puhul võib taastumisprotsess kesta kuid ja aastaid, oluline on puudega kohaneda ning võtta eesmärgiks elada võimalikult täisväärtuslikku elu.

Inseneride ja meditsiinitöötajate rahvusvahelise arendustöö eesmärgiks on leida parimaid tehnoloogilisi lahendusi taastusravi patsientide tervenemise toetamiseks ja pärast raskeid haigestumisi parima elukvaliteedi tagamiseks.

TalTechi inseneriteaduskonna professor Tauno Otto kinnitusel on kahe suure teadusharu rahvusvaheline koostöö oluline väljakutse nii TalTechile kui ITK-le, et luua seeläbi ülikooli ja haigla arendus-uuringupotentsiaali ning pikemas perspektiivis tagada patsientidele veelgi parem ligipääs kaasaegsele taastusravile.

TalTech ja ITK koostöö keskendub lisaks virtuaalreaalsusele ka digitaliseerimisele ja 3D-tehnoloogiatele: näiteks on keerulisi lülisambaoperatsioone aidanud ette valmistada 3D prinditud patsiendipõhised kompuutertomograafiaga saadud mudelid. Samuti on selles koostöös valminud 3D prinditud meditsiinilisest titaanist kontsluu. Tehnoloogiliselt on koostööd toetanud Eesti teaduse teekaardi objekti „Nutika tootmise tuumiktaristu“ (SmartIC) investeeringud kihtlisandustehnoloogiasse, kompuutertomograafiasse ja neid ühendavatesse digitehnoloogiatesse.