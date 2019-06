Miks me sööme rohkem, kui vaja?

Ülekaalulisus on ka Eestis tõusutrendis ja seda ei mõjuta vaid füsioloogilised tegurid, aga ka emotsionaalsed. Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt 2018. aastal läbi viidud Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringust on näha, et ülekaalulisi on naiste seas 26% ja meeste seas 39,8%.

Hedvig Sultson FOTO: Erakogu

„Tugevad emotsioonid halvavad enesekontrolli ning söömine aitab emotsioone tuimestada ja meeleolu lühiajaliselt parandada. Ka positiivsed emotsioonid võivad viia ülesöömiseni, sest olles heas meeleolus suureneb ka toidunauding,“ sõnas Sultson. Ta selgitas, et ka koos teiste inimestega olles sööme me sageli enam.

„Kui evolutsiooniliselt on stress kasulik ning soodustab ellujäämist, siis pikka aega kestva pinge korral kipuvad osad inimesed sööma rohkem ja ebatervislikumalt. Sellist ülesöömist esineb lausa kolmandikul küsitletutest, selgitab teadlane.

Tasakaalustatud toitumise konverentsil esinenud teadlane selgitas, et inimesed tajuvad toitu erinevalt. „Need, kellel on ülekaal, võivad olla ka tasutundlikumad. See tähendab, et nad on altimad toiduga seotud ahvatlustele ja märkavad toitu enda ümber enam,“ ütles ta.

Selleks, et tulla toime ahvatlustega ning hoida oma isud kontrolli all, on olemas konkreetsed tehnikad, millega saavad abiks olla toitumiseksperdid.

Inimesele, kes tahab aga ise oma toitumist kontrolli all hoida, soovitab ta: „Vältige tühja kõhuga poodi minekut ja püüdke regulaarselt süüa. Kui on raske toitudele vastu panna, ostke koju vähem toitu varuks ning kui ees seisab stressirikas periood, tasub teha enne valmis tervislikud toiduvalikud.“