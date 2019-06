Mälestuspäeval linastuvad Vabamus videolood küüditamisest

Juuniküüditamise mälestuspäeval linastub okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu projekti Kogu Me Lugu küüditamist käsitlev videolugu. Paralleelselt näidatakse ka Helga Meritsa ingliskeelset dokumentaalfilmi "Coming Home Soon: The Refugee Children of Geislingen", mis räägib 1944. aastal Eestist lahkunud laste ja nende perekondade kogemustest põgenikelaagris.