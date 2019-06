Lubab jälle äikest! Kuidas oma kodutehnikat kaitsta

Pärast äikest varuge veidi kannatust – äikese möödudes ja elektriühenduse taastudes saate seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi ühendada. Kui telefon on tumm, teler ei näita pilti või internetti pole, soovitame oodata umbes 30 minutit, et ühendused jõuaks taastuda.

Vanemates majades on vooluvõrk sageli maandamata ja muretsetud äikesekaitsmed ei pruugi piisavalt toimida. Seetõttu tuleks spetsialistidel lasta oma maja vooluvõrk üle kontrollida ning veenduda, et maja oleks äikese eest võimalikult hästi kaitstud.

Ülepinge kahjustuste riski aitab vähendada piksekaitsmega voolupikendusjuhe, kuhu saab ühendada korraga mitu seadet. Kui maja vooluvõrk on maandamata, siis piksekaitsmega voolujuhtmest abi pole, sest kaitse peab saama ülepinge ikkagi kuhugi maandada. Samas peab arvestama, et pikse otselöögi korral ükski seade kaitset pakkuda ei suuda.

Kõuemürinat kuuldes või suvel pikemaks ajaks kodust ära sõites tasub oma koduelektroonika juhtmed vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti tuleks eemalda seinakontaktidest internetikaabel ja võimalikud antennijuhtmed. Oluline on need lahti ühendada just seinakontaktist, mitte seadme küljest, sest seinakontaktis olevad kaablid võivad pikselöögist sellegipoolest kahjustada saada.

Tehnikud meenutavad, et näiteks Hiiumaal oli äikesetorm sedavõrd kõva, et lõi ühel majal lausa aknad katki. Samuti pildistati eelmisel kevadel Telia tehniku poolt Hiiumaal üles ruuter ja kaablipesa, mille tükke tuli pärast äikest toapõrandalt kokku korjata.

Äikesest koduseadmetele tekitatud kahjustused võivad olla väga erinevad, alustades sellest, et kahjustada on saanud vaid ruuteri ühenduspesa. Sealt edasi on juba terve ruuter läbi kärsanud või on lisaks ruuterile ka digiboks kahjustatud. Halvemal juhul võib kahjustatud olla nii ruuter, digiboks kui teler.