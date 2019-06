Kogu tõde: kas kohv mõjub meie südamele hästi või halvasti?

Medical News Today vahendab järjekordset uuringut, mis püüab sellele küsimusele vastust anda. Suurbritannias läbi viidud uuringust selgus, et ka neil inimestel, kes jõid iga päev üsna märkimisväärselt suures koguses kohvi, ei suurenenud risk südame-veresoonkonna haigusteks.

Vaatluse all oli pea 8500 inimest, kelle harjumused olid erinevad: oli neid, kes jõi päevas tassi või vähem kohvi, neid kelle igapäevane kogus oli 2-3 tassi ning ka neid, kes jõid rohkem kui kolm tassi kohvi päevas. Uuringust jäeti välja need, kelle kohvijoomise harjumused olid väga suured - näiteks 25 tassi päevas. Samuti need, kel juba oli südamehaigus.

Võrreldes nende kolme grupi terviseandmeid selgus, et neis ei olegi tegelikult erinevusi, seega järeldasid teadlased, et isegi suuremas koguses kohvi joomisel ei ole suure tõenäosusega halba mõju meie arteritele, seega ei mõju see ilmselt ka meie südame-veresoonkonda halvasti.