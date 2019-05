Toitumisnõustaja: kiirtoit on südame vaenlane

Paljud inimesed kurdavad, et neile ei maitse taimne toit ja ega kõigile ei peagi igasugune “roheline” mekkima, aga igaüks võiks leida midagi, mis talle sobib. Kui spinat ja rukola on vastukarva, võivad sobida basiilik ja karulauk, kui peet ei maitse üldse, võib süüa porgandit ja paprikat, peaasi, et köögiviljal oleks toidulaual igapäevane koht.

Eestlaste suur lemmik, kartul, on süsivesikute ja kaaliumi allikas, mida mõõdukas koguses peljata ei tasu. Tavalise kartuli võib mõnikord asendada maguskartuli ehk bataadiga, milles on kartulist enam kiudaineid ja C-vitamiini.

Südame tervise hoidmiseks võiks valmistada süüa võimalusel ise, nii on tagatud tasakaalustatus, värskus ja mõõdukas soolasisaldus. Toitu tuleb nautida, süüa rahulikult, ilma nutitelefoni või televiisori osaluseta söömisprotsessis. Kodusel toiduvalmistamisel võiks lisatava soola asendada maitsetaimede ja vürtsidega, sest sool on südamele koormav ja eestlastel on seda kombeks tarbida 2-3 korda rohkem kui tervisele vajalik. Kui aga toit on enda valmistatud, portsjonid kontrolli all ja liikumist samuti piisavalt, on tõenäoliselt vererõhk normis ja vähem põhjust südame pärast muret tunda.