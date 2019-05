Meedikud õpetavad erakorralise meditsiini päeval esmaabivõtteid

Oluline on, et iga inimene saaks aru, mille puhul erakorraline meditsiiniabi on vajalik ning abi on vaja just erakorralise meditsiini spetsialistidelt. „Keerulistes olukordades saavad määravaks iga inimese teadmised esmaabist - kutsume kõiki üles enda teadmisi ses osas värskendama ja täiendama,“ rõhutas Popov. „Näitame täna reanimobiiliautot ja kiirabi aparatuuri, seletame kiirabi väljakutsumise põhimõtteid, õpetame elustamist ja esmaabi andmist, näiteks haavade sidumist ja väiketraumade ravi,“ rääkis Popov.