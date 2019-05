Optometrist: viiendik hallkae juhtumitest on liigse UV-kiirguse süü

„Silmade tervise ja heaolu eest tuleb hoolitseda igas vanuses, seda kindlasti ka 60 pluss vanuserühmas, kus risk erinevate silmahaiguste ja muutuste tekkeks silmanägemises on suurenenud,“ selgitas Instrumentarium Eesti optometrist Merle Väljari.

Vanemas eas kiputakse arvama, et päikeseprille pole vaja, kuid optometristi sõnul on olukord just vastupidine ehk vanemas eas inimestel on samuti oluline enda silmi hoolega kaitsta.

„20 protsenti kogu maailma katarakti ehk hallkae juhtumitest on põhjustatud just liigsest UV-kiirgusest,“ tõi Väljari esile ja selgitas, et katarakt on vanemas eas üsna sageli esinev haigus, mis põhjustab nägemise halvenemist, kuid millesse haigestumist saab silmi kaitstes vähendada.

Milliseid päikeseprille peaks vanemas eas eelistama?

Sageli kurdavad vanemad inimesed selle üle, et nad ei tea milliseid päikeseprille peaks valima, sest osadel on lähedale vaatamisega raskusi, teistel aga probleem nii lähedale kui kaugele vaatamisega ja seejuures ei soovita osta igaks olukorraks erinevaid päikeseprille.

Instrumentarium Eesti optometrist soovitab sellises olukorras optilisi päikeseprille, mis on saadaval nii ühe- kui mitmevaatelistena, ehk siis mis on sobilikud kas lühi-või kaugenägelikele või presbüoopidele, kes ilma prillide abita ei näe lähedale ja lugeda.

„Mitmevaateliste optiliste päikeseprillidega on vanemas eas mugavam, kuna saab nii lähedalt lugeda kui ka kaugele teravalt näha ja seda ühe paari päikeseprillidega,“ kinnitas Väljari, nentides, et iseäranis oluline on liikluses liigeldes enda silmanägemist korrigeerida ja samal ajal ka päikese eest kaitsta, et nägemisulatus ja -teravus oleksid piisavalt head.

Teine, mõnevõrra soodsam lahendus prillikandjatele on n-ö prillidele kinnitatav ja eemaldatav päikesekate, mis on heitlikumate ilmastikutingimuste juures väga sobilikud näiteks autojuhtidele, kuna neid saab vajadusel kiiresti pimestava päikese puhul prillidele peale panna ja sama lihtsasti ka eemaldada. Lisaks on sellised katted ka polariseeritud, mis tähendab seda, et näiteks autosõidul eemaldavad need kõik segavad peegeldused ja võimaldavad seega tee peal paremini näha.

„Üheks päikesekaitse võimaluseks on veel päikese käes tumenevad optilised prilliklaasid, mis on samuti saadaval nii ühe- kui mitmevaatelistena ja mis tumenevad õues vastavalt UV-kiirguse intensiivsusele ning mis siseruumides toimivad kui tavalised kirkad optilised prillid,“ selgitas optometrist.

Turukaup enamasti silmi ei kaitse

Optometrist paneb südamele, et kuigi paljud tarbijad eelistavad päikeseprillide arvelt raha kokku hoida, ei tasu enda silmade kaitseks kasutada n-ö turult ostetud lihtsalt tumedate klaasidega prille, sest nendel ei pruugi olla reaalset UV-kiirguse kaitset.

„Kvaliteetseid ja UV- kaitsega päikeseprille ei müüda turul ega laatadel – sealt võib enamasti leida aksessuaare, mis reaalse päikesega võivad silmadele hoopis kahju teha, sest lihtsalt tumeda klaasiga päiksekiirguse käes silma pupill suureneb ning on seega UV-kiirgusele enam avatud,“ selgitas Väljari.

Enamikes optikapoodides on võimalik lasta ka kontrollida, kas soodsalt soetatud päikeseprillidel on UV-kaitse klaasidel olemas, see teadmine võimaldab vältida silmade tervise kahjustumist soovitud kaitse asemel.