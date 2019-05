Pärnu linn tunnustas väärikate ülikooli eestevedajat

Suurväli on kümne aasta jooksul juhtinud Tartu ülikooli Pärnu kolledži väärikate ülikooli, mille kaudu on aktiivsesse haridusellu kaasatud sadu väärikas eas pärnakaid. Väärikate ülikool on aidanud eakaid vaimselt ärksatena hoida, arendanud toimetulekuoskusi kaasaegses digiühiskonnas ja laiendanud osalejate üldist silmaringi.