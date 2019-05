Õpetlik näide: kasutatud auto varjatud puudused viisid kohtusse

Just seetõttu löövad inimesed oma õiguste eest seismisele lihtsalt käega, kuid saab ka teisiti. „Kaupluse keelduva otsuse peale otsustas klient sõiduki ise remonti viia ning selle tulemusel parandati autol starter, teostati elektritöid ja diagnostika. Kokku tuli tasuda 396 eurot. Sõiduki põhjalikumal kontrollimisel selgus veel, et mootoris kasutatud õli ja õlifilter olid pikka aega vahetamata ning õli oli muutunud tahkeks. Mootori liikuvad ja õlitust vajavad osad olid saanud kahjustada ning vajasid välja vahetamist. Arvestades sõiduki maksumust ei olnud sõiduki edasine remont antud juhul enam otstarbekas,“ kirjeldas Kalvet juhtunud olukorra tõsidust.

Kohtuvaidlus võttis aega, kuna tegemist oli keskmisest keerukama vaidlusega. Kohus pidi muuhulgas kontrollima autokaupluse poolt koostatud müügilepingu tüüptingimusi, tehes kindlaks, et osaliselt oli tegemist tühiste tüüptingimustega, mis kahjustasid tarbijat ebamõistlikult.

Lisaks asus kaupluse esindaja kohtus seisukohale, et vaatamata sõlmitud müügilepingule ei müünudki kauplus kliendile sõidukit, vaid vahendas maaklerlepingu alusel endise omaniku nimel sõiduki müüki.

„Kohus asus siiski seisukohale, et kauplus müüs sõiduki tarbijale müügilepingu alusel ja rahuldas kõik kliendi nõuded. Kauplus oli sunnitud tasuma kliendile kohtuotsuse alusel üle 5600 euro ehk peaaegu kahekordse sõiduki maksumuse. Praeguseks on kauplus kohtuotsuse täitnud ja vaidlus on lõppenud. Vastava kindlustuse olemasolul polnud kannatanul seoses kohtuvaidlusega mingisuguseid kulutusi ja tagatud oli ka tema esindamine kohtus,“ lisas kindlustusekspert.