Nõmmekad avavad oma koduaiad

Kümnendat korda toimuva "Roheliste väravate tänava" põhirõhk on avatud aedades toimuvatel kontsertidel, näitustel, kohvikutel ja ekskursioonidel. Samuti on avatud restaureerimistelk, rohevahetus ning tänavalaat.

Hoovid on avatud J.V. Jannseni, Olevi, Hõimu, Põllu, Künni, Voolu, Raudtee, Ränduri, Saha tänava ning Olevi põigu Jannseni puiestiku läheduses asuvatel osadel.

Olulisel kohal on kogukonnapeol restaureerimine ja taaskasutus, mida veab Loova Nõmme asutajaliige Eve Saar koos restaureerimisfirmaga Tuuni Ka. Taastatakse vana mööblit ja kuna juhtumisi on 26. mai tituleeritud vanade akende päevaks, saavad huvilised näpunäiteid ja nii teoorias kui ka praktikas proovida vana akna puhastamist, kittimist ja mitut moodi taaskasutamist.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul paneb "Roheliste väravate tänav" Nõmme linnaosa kevadpäevade nädalavahetusele väärika punkti. "Kogukonna poolt korraldatud ettevõtmise eripäraks on, et see toimub igal aastal erinevas piirkonnas. Ka linnaosavalitsus võtab sel korral tänavalaadast osa ning oleme kella 10-13-ni koos Nõmme vaba aja keskusega kohal. Tutvustame suviseid ettevõtmisi ja anname vajadusel ka muud infot," rääkis Šillis.