Amet: ravimuda kasutamine on paljudele vastunäidustatud

Ravimuda. Pilt on illustratiivne.

Eesti ravimuda analüüsinud terviseamet on seisukohal, et parima kvaliteedi tagamiseks ja terviseohtude minimaliseerimiseks tuleks ravimuda koostisele kehtestada riiklikud piirnormid. Paljudel juhtudel on ravimuda kasutamine inimesele tegelikult vastunäidustatud.