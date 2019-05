Uuring: Alzheimer oleks ennustatav juba 34 aastat enne sümptomite ilmnemist

Just seetõttu on oluline uuring, mille kohaselt on võimalik biomarkerites tuvastada muudatusi juba aastakümneid varem. Nimelt leiti, et Alzheimeri biomarkeriks kutsutava Tau-valgu kõrgem tase on tuvastatav koguni 34 aastat enne sümptomite ilmnemist. Lisaks jälgiti mäluga seotud ajuosade muudatusi ja ka neis oli Alzheimeri patsientidel erinevusi.