Ministeerium uutest nõuetest: tegevusetus muudab hooldekodude elanikud apaatseks

Tuleva aasta 1. jaanuarist hakkavadki hooldekodudele kehtima tegevusloa nõuded, mille üks olulisim osa on miinimumnõuded hooldustöötajate kvalifikatsioonile

Me ei usaldaks jätta oma lapsi lasteaeda, kus nad oleksid väljaõppeta inimeste hoole all. Sama lugu on meie hooldust vajavate eakatega, kellele soovime parimate oskustega südamlikke hooldajaid. Tuleva aasta 1. jaanuarist hakkavadki hooldekodudele kehtima tegevusloa nõuded, mille üks olulisim osa on miinimumnõuded hooldustöötajate kvalifikatsioonile, kirjutab hoolekande osakonna peaspetsialist Ketri Kupper.

Hooldekodude turg on olnud vaba ja selliselt ka arenenud. Kui sotsiaalkindlustusamet alustas 2018. aastal järelevalvet üldhooldusteenuse üle, avanes pilt mitmetest murekohtadest, mis ei käi kokku väärika vananemisega. Selgus, et rõhk on füüsilisel hooldusel nagu toit, majutus, hügieenitoimingud, ja tervisenäitajatel. Kahetsusväärselt vähe pööratakse tähelepanu tegevustele, mille eesmärk on ajuerksuse, positiivse emotsionaalse seisundi loomine ja säilitamine.

Üldhooldekodu kliendid nimetasid enda tavaliseks igapäevategevuseks lihtsalt olemist ja voodis pikutamist. Oli neid, kes polnud pikka aega värske õhu kätte saanud. Ei ole ka harv, kui pikemat aega hooldekodus elanud inimene ei tea hooldekodust enamat kui see, kus asub tema tuba, wc ja söögisaal. Tuleb ette, et isegi jalutamise võimaluse kohta ei teata. Samas peab iga teenuseosutaja tegema pingutusi, et tagada kliendi võimalikult pikaajaline iseseisev toimetulek vähemalt teenusele saabumise tasemel, võimalusel selle paranemiseks.

Mõtestatud igapäevategevuse puudumist ning seetõttu apaatseks muutumist on korduvalt välja toonud ka õiguskantsler, kes on oma kontrollkäikudel tuvastanud mitmete ebaseaduslike ohjeldusmeetmete rakendamist ja inimväärikuse mitte tagamist. Alles äsja kuulsime hooldekodust, kus oli kasutusel õõvastav eraldusruum, kuhu kliente ebaseaduslikult luku taha pandi.

Õigeid töövõtteid tuleb õppida

Sageli on puudused tingitud sellest, et lihtsalt ei oska paremini: ei teata näiteks õigeid töövõtteid, ei tunta nõudeid ja ühel hetkel saab otsa jaks. Hooldustöötaja vajab oma tööks mitmekülgseid teadmisi hügieenist, ergonoomikast, tänapäevastest hooldusvõtetest, motiveerivast suhtlemisest. Hooldustöös on väga olulisel kohal ka töötaja isikuomadused.

Kõrge töökoormus sunnib aega ratsionaalselt planeerima, mis jätab vähem aega inimlikuks suhtlemiseks ja seetõttu võib mõjuda halvasti klientide emotsionaalsele rahulolule. Koolitatud töötaja oskab tähele panna ja suunata ärevuses või suhtlemisprobleemidega klienti ning ennetada võimalike konfliktsituatsioonide teket. Rääkimata enesesäästlikust hooldamisest, mis on valdavalt õpitav just koolitustel ning on oluline nii hooldustöötajale kui ka tööandjale.