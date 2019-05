Kuidas kaitsta äikese ajal koduelektroonikat?

„Meie tehnikud meenutavad, et näiteks Hiiumaal oli äikesetorm sedavõrd suur, et lõi ühel majal lausa aknad katki. Samuti pildistati eelmisel kevadel Telia tehniku poolt Hiiumaal üles ruuter ja kaablipesa, mille tükke tuli pärast äikest toapõrandalt kokku korjata.“

Äikese poolt koduseadmetele tekitatud kahjustused võivad olla väga erinevad, alustades sellest, et kahjustada on saanud vaid ruuteri ühenduspesa. Sealt edasi on juba terve ruuter läbi kärsanud või on lisaks ruuterile ka digiboks kahjustatud. Halvemal juhul võib kahjustatud olla nii ruuter, digiboks kui teler.