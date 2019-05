Naised kipuvad vähijärgset ravi pooleli jätma

Väriku sõnul on uuringutes välja toodud, et üle pooled patsientidest kahtlevad ja tahavad jätta ravi pooleli.

“Patsientide ühingutes oleme saanud sellest rääkida ja patsiente toetada, et nad järgiksid arsti poolt määratud raviplaani. Rõhutame seda ja räägime selle tähtsusest nii teabetoas kui ka teabepäevadel. Ja õnneks on meie ühingutes ka patsientidele eeskujusid, kes on järginud korralikult raviplaani ja on tervenenud suurepäraselt,” lisab ta.