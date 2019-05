Iru hooldekodu seab sisse asukohatuvastusega abikutsungi süsteemi

Kokku ligi 80 000 eurot maksev projekt on mõeldud Iru hooldekodu dementsusega klientidele nõuetekohase hooldusteenuse korraldamiseks. Täiendavat järelvalvet vajavad kliendid saaksid projekti õnnestudes käel kantavad randmekellad.

Randmekellad koos lisasüsteemidega edastaksid personalile infot kliendi liikumisest väljaspoole tavapärast piirkonda. Sama kell funktsioneerib hädaabinupuna kukkumise korral või siis vajadusel abi kutsumiseks öisel ajal, kui töötajaid on majas vähem.

150 kliendile randmekellade soetamine mõjutab eelkõige neid kliente, kelle turvalisuse tagamisega seni kõige enam on tulnud tegeleda. Otsene kasusaaja on ka klientidega tegelev personal, kes saab projekti õnnestumisel enam keskenduda hooldusteenuse osutamisele.

Kaudsed kasusaajad on kliendid, kes jälgimist niiväga ei vaja ja kelle jaoks jääb nüüd enam personali tähelepanu. Kaudsed kasusaajaks on ka dementsusega klientide lähedased, kellest paljud on juhtinud tähelepanu sellise süsteemi vajalikkusele, kirjutas hooldekodu taotluses.