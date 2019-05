Abivahendi vajadust saavad juulist tuvastada ka õed

Sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juhi Berit Rohtjärve sõnul saavad täna abivahendi vajadust tuvastada pere- ja eriarstid, rehabilitatsioonimeeskonnad ning füsio- ja tegevusterapeudid. „Õed ei ole seni abivahendi vajadust tuvastanud, kuid tihti on just õde see, kes puutub inimesega esimesena kokku,“ rääkis Rohtjärv.

Ta lisas, et tänu sellele muudatusele saavad inimesed vajaliku abivahendi kiiremini ning kindlasti vähendab see ka pere- ja eriarstide töökoormust.

Õdede liidu asepresidendi Gerli Liiveti sõnul puudub õdede õppes abivahendialane ettevalmistus. Selleks, et õde saaks abivahendi vajadust tuvastada, tuleb tal läbida sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Õdede Liidu poolt korraldatud täiendkoolituse e-õppe keskkonnas Moodle. Õppematerjalide valmimisse on õla alla pannud ka abivahendiettevõtted OÜ Invaru ja MTÜ Inkotuba.

Praeguseks on täiendõppe läbinud juba 81 õde. „Meil on hea meel, kuna see koolitus on üsna populaarne, sest mida rohkem on õdesid, kes saavad abivahendi vajadust tuvastada, seda kiiremini ja mugavamalt saab patsient abivahendid kätte. Õige abi, õigel ajal,“ lisas Liivet.