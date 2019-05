E-sigaretid suurendavad insuldi- ja infarktiriski

Viimasel ajal on traditsioonilisele sigaretile lisandunud alternatiive. Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogi Margus Viigimaa ütles Virtuaalkliiniku lehel ilmunud artiklis, et tervisele on kõige halvem siiski tavalise sigareti suitsetamine. Kuigi e-sigarettide kohta teatakse vähe, on ilmunud uuring, mis näitab, et ka need tõstavad tõsiselt terviseriske