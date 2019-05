Ravimi maksa kahjustav kõrvaltoime selgub sageli liiga hilja

Ravimitest põhjustatud maksakahjustus on üha suurem väljakutse meditsiinis, kuna arstiabis kasutatakse aina rohkem ravimeid. Kuigi ravimite ohutus on üldiselt paranenud leidub siiski valdkondi, kus seda on võimalik veelgi parandada. Samuti on liiga vähe uuritud rahvameditsiinis kasutatavate ravimite mõju maksale.