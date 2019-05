Sajad eakad lõpetasid ülikooli

"On väga meeldiv tõdeda, et 2013. aastal alguse saanud Kesklinna seenioride ülikool on endiselt populaarne ning osalejate huvi ei rauge. Seetõttu tuleb loengutega Hopneri majas jätkata kindlasti ka uuel hooajal. Loodame, et jätkuvalt on siis kuulajate seas ka tänased lõpetajad, kes näitavad oma eeskujuga kõigile teistele, et elukestev õpe on mitte ainult võimalik, vaid ka püsivalt huvitav," ütles Kesklinna vanema asetäitja Anu Aus pressiteate vahendusel.