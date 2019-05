Telefonimäng võib näidata soodumust Alzheimerile

Uuringud näitavad, et muutused ajus toimuvad juba kümneid aastaid enne, kui on märgata muresid mäluga.

Mitme organisatsiooni koostöös valminud mäng võib aidata Alzheimeri sümtomitele varakult jaole saada. Nimelt on sageli kurvad lood sellest, kuidas dementsed inimesed ei leia koduteed, just esimesteks hoiatavateks märkideks, et neil võib olla ka Alzheimer.

Telefonimängus Sea Hero Quest tuleb lahendada erinevaid ruumilisi ülesandeid, mis eeldavad ka asjade meeldejätmist. Seni on seda proovinud juba üle 4,3 miljoni inimese. Ka mängu tutvustuses on kirjas, et tegu on esimese mänguga maailmas, mis aitab teadlastel dementsuse vastu võidelda.

2016. aastal ilmunud mäng Sea Hero Quest, mis loodi selleks, et tuvastada dementsust võimalikult vara, on selle ajaga aidanud koguda palju teaduslikku infot - 2 minutit mängimist võrdub arutluste kohaselt 5 tunni laboriuuringutega.

Mäng keskendub hetkel APOE4 geeni uurimisele, mida seostatakse dementsuse tekkimisega. Väidetavalt saavad selle geeniga inimesed ruumiliste ülesannetega halvemini hakkama, näiteks ei minda sihtmärgi suunas kõige otsemat teed kasutades.