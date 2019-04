Vabaõhumuuseum kutsub 1. mail kevadlaadale

Kõik lapsed on oodatud Rusi taluõuele, et roopilli meisterdada ja karjasemänge mängida. Kolga talus saab kevadlille potti istutada, et teha südamlik emadepäeva kingitus. Kell 12, 13, 14 ja 15 näeb Are Uderi õpetlikku lasteetendust "Lopi ja Lapi" Fr. R. Kreutzwaldi jutu ainetel.