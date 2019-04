Nõmme muuseumis saab näha vanu jalgrattaid

"Mul on hea meel, et nõmmelane Toomas Piht soovis üht osa oma kollektsioonist linnarahvale just Nõmme muuseumis näidata. Väga sageli ei avane võimalust uudistada sõiduvahendeid, mil vanust rohkem kui sada aastat. Kindlasti on näitusel üheks eriliseks pilgupüüdjaks hiiglasliku esirattaga kõrgratas," ütles linnaosavanem.