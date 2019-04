Ilmunus teine töövihik täiskasvanud lastele

“Vanemas eas ajutervise parandamiseks, säilitamiseks või allakäigu aeglustamiseks töötavad samad võtted mis lastegi arendamisel. Ainult et, vana inimene ei ole laps. Tal on pikk elukogemus, mälestused ja teadmised, mis on olulised ja mille kasutamine pakub rõõmu. Ülesanded vihikus käsitlevad teemasid, mis kõnetavad eesti vanemaid mehi ja naisi. Selline lähenemine teeb kogumiku unikaalseks teiste sarnaste seas,” selgitas vihiku üks autoritest Tiina Tambaum. “Nii nagu vanemad tegelesid meie aju arendamisega siis, kui olime lapsed, peame nüüd, 50–60 aastat hiljem, meie neid samas asjas toetama.”

Sariväljaanne Särts on eesti esimene omasuguste seas. See on abivahend tuhandetele keskealistele, et aidata oma vanematel ennetada kognitiivsete võimete langust. Särtsu I vihik ilmus jaanuaris 2019.