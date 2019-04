Tartu Ülikool kutsub üles jagama mälestusi ülikoolielust

Tartu Ülikooli muuseumi direktori Mariann Raisma sõnul kogub muuseum vilistlaste ja õppejõudude mälestusi ning ka esemelist materjali, et talletada lood üliõpilaselust, ülikoolis õpetamisest ja teaduse arengust.

Juunis pannakse kogunenud esemetest üles ka ajutine näitus. Pole tähtis, kuidas lood on kirja pandud ja kas fotod on paberil või negatiivil. Kui kellelgi on ülikoolielust materjali, mida ülikooliga jagada, siis palutakse ühendust võtta Tartu Ülikooli muuseumiga https://100.ut.ee/malestused.