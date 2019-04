Kevadisi taimi süües tehakse vahel eluohtlikke vigu

Näiteks muidu söödava rabarberi puhul on esinenud laste surmajuhtumeid rabarberi suurte lehtede söömisest.

Kevade saabudes puhkevad õide ning hakkavad rohetama paljud taimed, mille värvikirevad lehed ja õisikud on atraktiivsed ning mille puhul inimesed neid tervise parandamise tuhinas söögiks korjama tõttavad, samas hoiatab terviseamet, et see kätkeb endas ka ohtusid.