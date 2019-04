XIII seeniorlauljate konkurss kutsub osalema

„Olen rõõmus, et kolmteist aastat tagasi küpsenud idee korraldada konkurss laulusolistidele kuldses eas on osutunud elujõuliseks. Ülle Jaegeri poolt ellu kutsutud konkursi erilisus peitub eelkõige selle atmosfääris, mis konkursil valitseb, ja osavõtjate esinemisi saadab. Tegu on muusikapeoga, millest energiat andva sädeme saavad kõik,” sõnas žürii esimees Toomas Kuter.