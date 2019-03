Nõmme 65+ kinoklubis näeb aprillis filmi „Soosik“

„Väärikate kinoklubi tegutseb Nõmmel juba teist aastat. Sel aastal on korra koos käidud, kui vaadati eepilist linateost „Tõde ja õigus“,“ ütles Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

„Väga tore on näha, et siiamaani on huviliste arv ainult kasvanud. Kui eelmisel kevadel käis kinoklubi esimesel seansil veidi üle 60 filmihuvilise, siis „Tõde ja õigust“ oli vaatamas juba 320 nõmmekat,“ lausus Šillis.