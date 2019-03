Vaata, kas oled sel aastal jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühmas

Igal aastal haigestub jämesoolevähki pea tuhat inimest. „Vähi täpne tekkemehhanism ei ole endiselt päris selge. Aina rohkem jõutakse seisukohale, et pärilikkus mängib selle tekkes väikest rolli, teke sõltub rohkem elustiilist,“ ütleb haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann veebilehele Tervist.24.

Osalemine on vabatahtlik ja ravikindlustatud inimesele tasuta. Jämesoolevähi sõeluuringus osalevad 60–69-aastased ravikindlustatud mehed ja naised iga kahe aasta tagant. Vähi sõeluuring on eelkõige hea võimalus kontrollida oma tervist ja veenduda, et olete terve.

Kuidas uuring läbi viiakse?

Sõeluuringus osalejatele saadetakse rahvastikuregistris olevale aadressile posti teel perearsti nimel kutse. Kutses on info, et sõeluuringus osalemiseks vajaliku väljaheiteproovi võtmise komplekti saab inimene kätte oma perearstikeskusest ja tal on vaja end registreerida pereõe vastuvõtule.

Perearsti või -õe vastuvõtult saab inimene väljaheiteproovi võtmise komplekti. Komplektis on proovinõu, infomaterjal, ankeet ja makstud vastusega ümbrik, kuhu on peale trükitud labori aadress. Proovi võtab inimene kodus ja seejärel saadab posti teel laborisse. Proovi saatmise postikulu on eelnevalt makstud, inimesele sellega kulutusi ei kaasne.

Perearstikeskusesse on vastavalt sihtrühma suurusele viidud sõeluuringuks vajalikud väljaheiteproovi võtmise komplektid ja koloskoopiaeelseks soolepuhastuse protseduuriks vajalikud ravimid.

Võimalike küsimuste korral tasub esmalt pöörduda oma perearsti poole. Perearst nõustab ja vastab uuringuga seotud küsimustele.

Allikas: haigekassa.ee