Sõltumatu apteegiteenus võiks lühendada ravijärjekordi

“Eesti meditsiinisüsteem on ülekoormatud ja inimese jaoks tähendab see eelkõige pikemaid ravijärjekordi. Proviisoritel peaks olema järjest suurem nõustav roll lihtsamate tervisemurede korral, et arstid saaksid keskenduda ravijuhtudele,” ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas.