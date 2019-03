Kuidas ennast kaitsta? Vaim valmis ja gaasipihusti taskusse

Seenioril tasub vältida olukordi, kus risk sattuda rünnaku ohvriks on suur. „Selge on see, et vanusega füüsiline vorm halveneb, kuid hea tahtmise korral on võimalik igast olukorrast tervena välja tulla,” kinnitab MTÜ Turvaline Eesti enesekaitseinstruktor Sergei Jakovlev.

Kõige esimese asjana tuleks enesekaitseinstruktori arvates meeles pidada, et alati tuleb teha end kurjategijale võimalikuks tülikaks saagiks. „Kotijooksja” või mõni teine pätt otsib inimest, kes tundub abitu ja haavatav. Ta ei oska oodatagi, et tema ohver protestiks või võitleks.

Enesekaitse ei tähenda tema meelest mitte ainult võitlemist, vaid enesekaitse alla kuuluvad kõik oskused ja vahendid, mis on vajalikud ebamugavas või potentsiaalselt ohtlikus olukorras toime tulemiseks.

Ohtliku olukorra äratundmise juures on Sergei Jakovlevi sõnul olulised neli asja: ettevaatlikkus, kehakeel, enesehinnang ja piirid. „Enesekaitse kõige tähtsamad osad on kõhutunne ja hääl. Tavaliselt hoiatab sisehääl või kõhutunne, et tuleb olla ettevaatlik. Kui kõhutunne juba ütleb, et olukord võib kujuneda ohtlikuks, peaks gaasipihusti juba käepärast olema, mitte kodus lauanurgal,” lisab ta.

„Kui sind ähvardatakse, on oluline hästi kõva häälega karjuda – see tõmbab tähelepanu. „Hoia eemale!” või „Ära tule!” köidab väga hästi juhusliku juuresviibija tähelepanu. Ehkki tänapäeval ei pruugi sellest enam kasu olla, nii et kolmandate isikute peale ei tasu liigselt loota,” nendib Sergei Jakovlev.

Kõige tähtsam on tema sõnul mitte karta ja ootamatult käituda. Ründaja eeldab, et eakas inimene on arg ja abitu, ning võib rünnakust loobuda juba siis, kui seenior talle kartmatult vastu astub, kasvõi käekoti või jalutuskepiga vehkima hakkab. „Ja see on vaid hea, kui suudate ründajat kepiga õrnadesse kohtadesse lüüa,” muigab instruktor.

„Tarmukas seenior üllatab alati kurjategijat, see üllatusmoment annab teile paar-kolm sekundit ja see on väga oluline. Kui te kurjategijale vastu hakkate, pole te tema jaoks enam kerge saak.”

Põhiseaduse järgi on igal inimesel õigus end kaitsta, kui teda rünnatakse. „Kõigega, mis käepärast, ja ei pea isegi ootama kurjategija rünnakuni. Igal inimesel on õigus enesekaitsele. Kui suitsu norival purjus inimesel on kruvikeeraja käes, siis on ju selge, et ta ei paku lukksepateenust!”

Nina on inimesel suhteliselt õrn koht. „Te võite esimesena ründajale vastu nina lüüa või pöidlaga ninna torgata ning seejärel viivitamatult avalikumasse kohta joosta, kasvõi oma korterist trepikotta,” õpetab ta.

Juhtige tähelepanu kõrvale