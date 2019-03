Uuringud seostasid ühe unehäire Parkinsoni tõvega

Nende kahe vahelise seose kindlaks tegemiseks töötasid teadlased, kelle viimased tulemused ilmusid ajakirjas Brain: A Journal of Neurology, koos 1280 inimesega, kellel oli just see REM-i unehäire. Teadlased hindasid osalejate motoorseid, kognitiivseid ja sensoorseid võimeid ja pärast 12-aastast jälgimisperioodi leidsid nad, et 73,5% selles uuringus osalenud inimestest on arenenud Parkinsoni tõbi.