Seenioride karikavõistlus kutsub osalema

Karikaturniiri eesmärk on pakkuda 45+ vanusegrupi endistele mängijatele ja asjaarmastajatele liikumisvõimalust oma lemmikspordialal koos väikese võistlusmomendiga. 2019. aasta turniiril on lubatud osaleda mängijatel, kes on sündinud 1974. aastal või varem.

Lisaks tohib võistkonda registreerida kaks mängijat, kes on sündinud aastatel 1975–1979. Korraga on väljakul 7+1 mängijat ning mänguaeg on 1x12 minutit.

Seenioride karikavõistlustel peetakse kolm etappi ühepäevaste turniiridena. Nende tulemuste põhjal pannakse paika lõplik paremusjärjestus. Avaetapp leiab aset 28. aprillil EJLi jalgpallihallis, teine turniiripäev toimub 25. mail Nike Arenal ja otsustav etapp peetakse 21. septembril samuti Nike Arenal.

Esmakordselt on plaanis korraldada ka saalijalgpalli etapp, mis peetakse eraldiseisvana karikavõistlustest ja toimub 2. novembril Õismäe Sportmängude Hallis. Väljakul on korraga 4+1 mängijat.