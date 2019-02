Pensioniealistele hüvitati mullu 6,5 miljoni euro eest abivahendeid

Sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juhtivspetsialisti Triin Teresa Veensalu sõnul on abivahendite eelarve pidevalt kasvanud.

„Kui 2017. aastal oli abivahendite eelarve 11,3 miljonit eurot, siis eelmisel aastal oli see 11,8 miljonit eurot. Sel aastal on eelarve arvestuslik, mis tähendab, et kõik tekkivad kulud kaetakse,“ rääkis ta.