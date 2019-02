Kas teid kimbutab lihtsalt kehv uni või on tegu juba unehäirega?

“Hästi magatud ööd iseloomustab enim meie päevane enesetunne – kas ärkame puhanult, kui kiiresti möödub ärkamisjärgne unerammestus, kui palju vajame kohvi, et üles ärgata,“ sõnas Sakala Unekeskuse unearst dr Heisl Vaher ja lisas, et ühtlasi peaks analüüsima, kas ärkamisaeg saabub igahommikuselt liialt vara ja vaid korduva äratuskella peale.

“Hea une tagab individuaalse uneärkveloleku rütmi järgimine. Selleks on vaja teada, milline on inimese kronotüüp – kas tegu on hommiku- või õhtuinimesega või vahepealsega, mis kaldub õhtu- või hommikutüübi suunas. Kronotüübi teadasaamiseks on vaja läbi viia geenitest, täita kahe nädala jooksul unepäevikut ja koguda infot enda ööpäevase aktiivsuse ja valguses viibimise kohta,“ selgitas Vaher uneuurimise võimalusi.