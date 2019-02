Pirita eakate nõukogus arutletakse eakate vaimse tervise üle

“Ligikaudu 20% Pirital elavatest inimestest on 60-aastased ja eakamad. Meie jaoks on oluline saada sisendit linnaosa arendamiseks iga vanuserühma esindajatelt," ütles linnaosa vanem Alina Tubli.

Järgmine eakate nõukogu kohtumine toimub 21. veebruaril kell 13 Pirita Linnaosa Valitsuse ruumides ja kohtumise fookuses on vaimne tervis.

“Erinevate statistikate põhjal on välja tulnud, et eakad kannatavad depressiooni ja üksinduse all. Samuti sooritavad eakad enesetappe. Teema tõstatamiseks ja arutlemiseks peab psühholoog Anneli Salk loengu vaimse tervise ja elurõõmu teemal,” selgitas Tubli.